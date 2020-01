Gossip Girl: amarás las tendencias de moda que la serie nos ha dejado

Hace ocho años se decretó el 26 de enero como el día de Gossip Girl en Nueva York, ya que la serie mostraba de manera maravillosa a la ciudad. Pero dejando la trama y los paisajes, no podemos negar que mientras duro la serie fue el estilo de cada vestuario lo que enamoró a más de una seguidora. Parte del programa gira entorno a la moda y las tendencias, y la verdad nunca decepcionó. Es más, luego de la última temporada muchas chicas buscan replicar o igualar los outfits de las actrices de GG.

NO TE PIERDAS: Princesa Leonor luce el boho como la tendencia que llevaremos este verano 2020 [FOTOS]

Serena elegante

Serena van der Woodsen, personaje que interpreto Blake Lively, era una chica alocada, sin temor a las habladurías. Quizá por eso no dudaba al lucir prendas llamativas, le encantaba usar dorado y brillos. Eso sí, siempre nos daba cátedra de cuando sacar su lado más elegante, pero sexy. Gracias que siempre combinaba sus piezas a la perfección, tenía looks increíbles en donde el peinado hasta el calzado, siempre daban la talla de las ocasiones. ¿Quién de nosotras no ha soñado lucir un vestido griego como lo hacía ella?

O muy casual

Pero, así como sabía lucir elegante, también mostraba su glamour al usar jeans o shorts y complementarlos con accesorios y el maquillaje. No temía usar zapatos bajos o tacones aguja.

Blair, siempre con mucho estilo

Blair Waldorf, quien fue encarnada por Leighton Meester, se convirtió en uno de los personajes favoritos, no solo por su carácter, sino por ese estilo preppy que la hacía ver como una muñequita. Ella podía mezclar abrigos que pensabas que eran anticuados, de una manera más juvenil. Las diademas se volvieron en los accesorios en tendencia en los últimos dos años.

Sin importar el momento

Cuando tenía que asistir a eventos importantes, sabía que un buen vestido podía hacer la diferencia. ¿Quién no quería usar ese vestido rojo en la terminal? Todas amamos esa pieza y sin duda se ha vuelto en una parte icónica de la serie. Sus maravillosos outfits nos hicieron suspirar.

O el evento

Hasta para el día a día, ella nunca perdía el estilo. Una falda floreada, un pantalón de tela o un total look black. Siempre hallaba las ropas indicadas para cada momento.

Si bien había otros personajes que también nos llamaron la atención con su exquisito gusto por la moda, fueron Queen B y S las que nos hicieron querer entrar a la pantalla y usar sus atuendos.