¿Cuál es el color que no puede faltar en los looks de Rosalía? [FOTOS]

Si hablamos de Rosalía y tendencias, estamos seguras que lo primero que llega a nuestra mente son todos los estilos de manicure que hemos visto en la cantante, sin embargo, en cada una de sus presentaciones o videoclips siempre se ha encargado de lucir extravagantes looks que no podemos dejar pasar.

Ahora, es cierto que Rosalía tiene un estilo bastante camaleónico, sin embargo todo parece indicar que hay un color que no puede dejar de usar en la mayoría de sus looks, dentro y fuera del escenario.

Es así que, de acuerdo a los looks que ella misma publica en su cuenta de Instagram, hay un color que se repite mucho más y se trata del rojo. ¡Sí!, todo parece indicar que este color es el que Rosalía no puede dejar de llevar en sus outfit, ya que lo hemos visto en looks de escenario para cada una de sus presentaciones, incluso en un outfit confi para un look de casa y hasta en uno de los que usó para su reciente videoclip.

Así que si tú también quieres comprobar que el rojo es uno de los colores que Rosalía no puede dejar de usar en sus looks, mira nuestra fotogalería y descubre con nosotros algunos de sus looks en el que el color rojo es el protagonista.