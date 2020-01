Karen Schwarz, Melissa Loza y Emilia Drago llevan el estampado ideal para embarazadas

El embarazo es una de las etapas más tiernas que tienen las mamás y eso lo saben muy bien Karen Schwarz, Melissa Loza y Emilia Drago, quienes se encuentran en la dulce espera.

Pero, esta etapa también es de las ideales para sacarle el máximo provecho a la pancita y lucirla en todo su esplendor.

Esa es la razón por la que, las modelos, no han dejado de lado el estilo y el glamour, razón por la que, las tres, han encantado con un estampado que no hace más que darle vida a su avanzado estado de gestación.

Una de las prendas que más usan las mujeres embarazadas es, sin duda alguna, los vestidos, por esta razón, Melissa Karen y Emilia no pensaron dos veces y han apostado por looks donde los vestidos son sus protagonistas.

Pero ese no es el único detalle, pues lo que las hace lucir mucho más tiernas y celestiales es el estampado que eligieron para sus looks. Y se trata del estampado de flores, este estilo es uno de los infaltables en esta temporada donde el sol brilla mucho más, así que, es de los que no queremos dejar de usar.

Es así que, las tres modelos han coincidido con el estilo pero, cada una lo luce a su manera y si que hemos notado que es el favorito de ellas. Mira nuestra fotogalería y descubre sus estilos.