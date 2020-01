Natalie Vertiz reconfirma que el denim on denim no pasará de moda con este look

Natalie Vértiz siempre se encarga de lucir grandes estilos con imponentes looks y su Instagram es una de las ventanas en las que puede mostrar una diversidad de outfits, por lo que hemos descubierto que remarca una tendencia que está desde siempre.

Sí, es que sabemos muy bien que la moda siempre regresa, por lo que no dudamos que algunas tendencias de hace algunos años vuelvan a estar con fuerza esta temporada. Es así que, en esta oportunidad hemos descubierto un look de Natalie con el que reafirma que el denim on denim es esa tendencia que jamás dejaremos de usar.

Desde pantalones acampanados, pitillos o incluso aquellos que son rasgados, junto a una blusa, un top o solo una casaca, la idea de este tipo de tendencias está en que el color del jean sea el mismo entre las dos piezas para crear un efecto de conjunto, como los que alguna vez usamos cuando éramos niñas.

Natalie lo luce en con ambos estilos, uno mucho más relajado y el otro un tan to más formal, con mangas más largas y pantalones acampanados.

De esta forma la modelo peruana vuelve a imponer la tendencia de que el denim on denim es el estilo que comenzaremos a usar otra vez en este 2020.