Kate Middleton tiene el vestido midi que todas vamos a querer copiar

Desde los looks más coloridos, navideños e incluso algunos un poco más sobrios, Kate Middleton nunca le ha dicho no a ningún look sin embargo, este vestido se ha robado nuestras miradas y nuestro corazón.

Durante su visita a la Unidad e Maternidad del Hospital Kingston, Kate optó por lucir un cómodo, pero igual de sofisticado vestido estilo midi de la firma Michael Kors, el mismo que ahora vemos y seguro todas queremos copiar.

Se trata de una prenda con corte en V y con un largo de la falda que va por debajo de las rodillas, el mismo que combinó con un cinturón negro, ideal para marcar la silueta.

Aunque este no es un look de fiestas de fin de año, estamos seguras que tranquilamente podríamos agregar este outfit a nuestro armario para una cita algo más casual o una sencilla salida con la familia o hasta un almuerzo.

La prenda la complementó con unas panties negras y un peinado y maquillaje sencillo y natural, tal como Kate Middleton nos tiene acostumbrados hasta el día de hoy. Sin duda alguna, este estilo de vestidos se impondrán en este 2020, por su sofisticación y comodidad al usarlo. Y tú wapa, ¿Lucirías esta prenda?