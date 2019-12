Estampado tartán, la tendencia que llegará con fuerza este 2020

El estampado tartán o estilo escocés es de aquellas tendencias que llegaron hace mucho y que se robaron nuestras miradas pero, como sabemos que la moda siempre vuelve, este estilo también lo hizo.

Y es que este estilo de estampado en las prendas puede servir para diversas ocasiones, de acuerdo al estilo que quieras llevar o la ocasión para la que tengas el look.

Desde looks básicos como sastres, otros más divertidos con faldas plisadas e incluso sexys looks con pantalones y tops, de todo y para todos, la idea es encontrar la prenda que más te guste y la adaptes a tu estilo y look.

Así que, si antes ya has usado el tartán o estilo escocés, estamos seguras que estos estilos se robarán su corazón y querrás ir por una nueva prenda para lucirla en este 2020.

Revisa nuestra fotogalería y descubre algunos estilos que puedes adaptar con esta tendencia que promete arrasar en este 2020.