Tips de moda que te servirán en todo momento

Son muchas las mujeres que aman la palabra ‘estilo’ y es que, todas lo tenemos, pero no sabemos sacarle provecho. El estilo personal es un muy importante, es más obtenerlo es sencillo. Solo debes aferrarte a los más te gusta e ir cambiándolo cuando sea necesario. Recuerda que una cosa es tendencia de moda y otra cosa son tus gustos.

Así que, ya sabes de la moda lo que se te acomode. Nunca muestres algo que no eres, eso es lo que te hará más hermosa y auténtica. Por ello, te compartimos los mejores consejos de estilo para que los tomes en cuenta.

Consigue un sastre

Aunque no lo creas es bueno tener un sastre a la mano, ya que te ayudará a modificar tu ropa si subes o bajas de peso. Sin importar tus planes para cuidar tu salud, tus prendas se te deben ver bien. Que tu ropa tenga la medida correcta ayuda a que tu figura luzca mucho más estilizada.

Tu talla nunca te debe definir

Si bien es cierto mantener un peso saludable es importante, también lo es no darles mucho peso a las tallas. No dejes que esos números o letras se apoderen de tu mente. Arma tus looks de acuerdo a tu comodidad.

Busca la proporción

Es muy probable, que no entiendas mucho esto de buscar la proporción. Para ello, te enseñamos un ejercicio que no te demora mucho.

Paso 1. Párate frente a un espejo de cuerpo entero, mira tu silueta, rostro y cabello. Debes de hallar un balance de modo que tu cabeza no se vea grande por tu corte o peinado, tu cadera no se vea muy pronunciada y logre ver una cintura más pequeña.

Paso 2. Al momento de probarte una prenda, recuerda el tipo de cuerpo y altura que tienes. Por ejemplo: si eres de baja estatura, trata de evitar piezas que corten tu figura. Como los pantalones cortos, por ejemplo. Visualmente, este tipo de pantalones que te quedan en los tobillos o debajo de las rodillas, te harán ver pequeña.

Paso 3. Regla de oro. Si vistes algo ceñido en la parte superior de tu cuerpo, debes equilibrar usando algo holgado abajo. Se vale probar con volúmenes, siempre y cuando no utilices cosas que te hagan deformar tu silueta.

Invierte en un armario básico

Siempre es bueno tener prendas básicas para armar tus outfit. Además, que son súper complementos. Invierte en piezas de calidad, que sean atemporales para que puedas usarlos seguido.

Usa tacones

Dicen que el clóset de una mujer está casi incompleto si no tiene un par de buenos tacones. Del tamaño que te gusten más, el caso es que son armas poderosas para resaltar tu figura y outfit. Aunque no lo creas también ayudan a tener una buena postura.

Cómoda, pero con estilo

Recuerda que el tener estilo no está peleado con estar cómoda. Estamos de acuerdo que no todos los días tenemos que utilizar vestidos ceñidos. Todo lo contrario, ya que combinaciones de un jean con blazer hacen un look ideal para ir al trabajo y tendrás un atuendo distinto.

Esperamos que estos consejos te sirvan de algo para sacar más provecho a tu estilo.