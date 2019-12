Infanta Sofía nos muestra un outfit low cost con mucho estilo

Letizia Ortiz es, para muchas mujeres, una gran referencia en el mundo de la moda. La reina de España no descuida el estilo al elegir los outfits que se usará para las citas oficiales y, al parecer, la hija más joven sigue el mismo camino.

Infanta Sofía, de 12 años, ha sido una verdadera sorpresa en lo que respecta a la elección de los looks. Durante mucho tiempo, las dos hijas del rey Felipe fueron criticadas por vestirse muy infantiles y ser casi adolescentes. Pero la hija más joven ahora está comenzando a revelar su lado más fashionista como su madre.

El mes pasado, los reyes y sus hijas participaron en el evento Talent Attracts Talent en el Palacio de Congresos de Cataluña en Barcelona. Después del brillo que la princesa Leonor mostró en la ceremonia de entrega de los Premios Princesa de Girona, fue el turno de Infanta Sofía para ser el centro de atención debido a su elección de atuendo. La hija menor de la reina Letizia llevaba los pantalones grises con forma de cinturón de Bershka, que cuestan 11,99 euros. Para combinar, la menor de la familia real española optó por un suéter blanco de cuello alto gris Springfield que cuesta 17,49 euros.

No solo es una it girl, sino que muestra a otras jóvenes que no se necesita gastar mucho para tener atuendos a la moda.

Las redes sociales se inundan de comentarios cuando la princesa Leonor o la Infanta Sofía muestran outfits distintos, más maduros y accesibles.