Siéntete fresca y cómoda con short al estilo de Katia Palma

Hace unos días comenzó el verano de manera oficial y lo único que queremos es lucir prendas que nos dejen movernos sin perder nuestro estilo. Katia Palma nos muestra una pieza que tiene estas características y otras más para armar frescos outfits.

Katia Palma compartió a través de su cuenta de Instagram unas fotos de ella luciendo shorts y blusas holgadas para dejar que el viento ingrese por nuestro cuerpo y así mantenernos con una buena temperatura.

La tendencia de short que usa la conocida conductora de televisión es de corte alto y suelto, un estilo que nuestras madres conocen bien, pero que se adaptado a nuestros tiempos.

Asimismo, no solo la hemos visto con esta prenda de vestir, sino también con esta misma pieza para hacer deportes, ya que como podemos ver en su red social se mantiene activa haciendo functional training.

Ya sea para salir o para hacer actividad física, Katia Palma nos muestra que los leggins no son la única prenda para hacer ejercicios y que los shorts pegados no son los únicos para crear looks veraniegos.