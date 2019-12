Patillas estilizadas: la próxima tendencia de belleza que veríamos en el 2020

Las patillas son esas partes del cuerpo que causan dos tipos de reacciones en las personas: o no les das mucha importancia, o las odias con pasión.

Bueno, contra todo pronóstico, las patillas se convertirían en el último grito de moda pues serían las protagonistas de las próximas tendencias de belleza que veremos a toda potencia en el 2020.

Las patillas llegan al mundo de la belleza debido a una corriente impulsada por los ‘baby hairs’ (esos pelitos rebeldes que todos tenemos), sin embargo, esta creativa forma de peinarlas ha desplazado completamente a sus predecesores.

La tendencia de llevar las patillas estilizadas de una manera en particular no es reciente, pues celebridades como Kim Kardashian han estado impulsándolas desde el 2018. Este año, Beyoncé, Alexa Demie, Rihanna y otras famosas se han animado a darle protagonismo a sus patillas en sus looks de alfombra roja, reafirmando la potencia de esta tendencia.

¿Será la gran estrella del 2020? Solo el tiempo lo dirá.