Eva Longoria y el tip de moda para verte más alta con tus leggins favoritas

Eva Longoria es una conocida celebridad que en los últimos años ha dejado ver su lado fashionista, hecho que la ha convertido en un referente de moda para muchas personas, en especial para las bajitas.

En numerosas ocasiones, Longoria ha desfilado fabulosos outfits que han dejado a más de uno con la boca abierta, pero no sólo eso. Además de servirnos un look de infarto, muchas veces, la actriz los acompaña con un tip de moda o una lección que favorecen en especial a las chicas bajitas que quieren lucir más altas y esbeltas. Esta vez no fue la excepción.

Eva Longoria asistió al desayuno anual de The Hollywood Reporter en honor a las figuras más destacadas de la Industria del entretenimiento, luciendo un outfit que la estilizó por completo. Se trató de un top negro sin mangas de cuello halter, el cual alargó su torso y estilizó su figura. Lo combinó con unos leggings del mismo color con abertura en los talones.

Lo especial de este outfit es que Eva Longoria, además de enseñarnos cómo usar leggings en un outfit formal y sofisticado, es que nos hace lucir más altas gracias al corte a la altura de los talones.

Esto, combinado con unos tacones (que literalmente añaden unos centímetros adicionales), más el atuendo monocromático sumaron para que sus piernas se vean más kilométricas y que su figura luzca más esbelta. ¡No dudes en aplicar estos tips de moda!