Khloé Kardashian apuesta por llevar el corte de moda: el bob

No nos deja de sorprender el hecho de que, si algo está de moda, todas las Kardashian no dudan en usarlo, es que para ellas la moda y las tendencias no pueden pasar desapercibidas.

Y es que, si primero le habíamos visto este corte a Kim Kardashian y Kylie Jenner, Khloé no quería quedarse atrás y apostó por usarlo y si que dio en el clavo.

Es así que Khloé fue en busca del mismo estilista de su hermana menor y eligió llevar también el corte bob con las puntas hacia adentro, con un acabo tan encantador como ellas.

De esta forma, Khloé es la tercera en sumarse a esta tendencia, que hace solo unos días alabábamos en Kim, pero ahora se lo aplaudimos a las tres.

Con esto, no nos queda ninguna duda de que el corte bob seguirá dando de que hablar y, que no nos sorprenda, si este 2020 este tipo de look se convierta en una de las tendencias que todas querramos copiar.

Así que, si para este verano estás buscando una opción para llevar el cabello de una forma distinta, el corte estilo bob podría ser una de las opciones que deberían estar en tu lista. ¿Te animas al mismo estilo de las hermanas Kardashian?