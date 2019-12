Gal Gadot tiene la falda roja que marcará tendencia este 2020 ¡Querrás usarla!

Luego de su papel como Wonder Woman, Gal Gadot se ha convertido en una gran referencia si de estilo hablamos, por lo que en su aparición en la Comic Con de Sao Paulo nos ha sorprendido con un glamouroso conjunto.

Es así que Gal Gadot decidió usar un conjunto en un vibrante color rojo que, además de elegancia, nos gritaba navidad.

La actriz usó el top del conjunto con un modelo que tenía un gran moño, ideal para las chicas que tienen poco busto, la que complementó con una falda en corte lápiz que estaba cómoda, pues llevaba botones a los lados, lo que le regalaba un toque de elegancia y sensualidad.

Pero eso no es todo, Gal Gadot, llevó un look completamente rojo, el mismo que acompañó con un labial del mismo color y, evidentemente, los zapatos no podían desentonar y los lució del mismo color.

Sin duda alguna, esta falda es ideal que se puede combinar con un top en color blanco o negro. Sin duda alguna, la falda es una de esas prendas que gritan sensualidad y estilo. Lo mejor de todo es que no pasará de moda y puedes usarlo con múltiples looks.