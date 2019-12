Kim Kardashian al mismo estilo de 'Xena: la princesa guerrera' con grandioso look

Kim Kardashian tiene un estilo completamente camaleónico, pues cada vez nos sorprende mucho más con sus grandes looks. Puede usar un look completamente glamuroso y otro mucho más casual, no importa cómo esté, siempre dará de qué hablar.

Es por eso que, en esta ocasión nos sorprendió con un estilo en tonos marrones con el que, tranquilamente, podemos decir que se trata de un look de 'Xena: la princesa guerrera'.

Kim optó por tonos en color marrón, la pieza principal: el corsé que llevaba, de un estilo cocodrillo, completamente entallado que marcaba su figura. Para completar, usó una falda estilo vinilo de color chocolate que no dejaba de brillar.

Para terminar el look, no podían faltar unas sandalias del mismo color en tiras que la hacían lucir completamente elegante. Sin duda alguna, este parece ser un cosplay del recordado personaje.

Además el maquillaje de Kim estaba en los mismos tonos y con el cabello suelto y un poco de onda para que se le vea fresca y muy natural. ¿Tendremos nuevamente en tendencia a las prendas estilo pieles?