Harry Styles rompe esquemas y luce una increíble manicure que querrás copiar

Harry Styles no solo nos sorprende con su gran talento para el canto y los escenarios, sino que esta vez nos impactó con su gran estilo para llevar color en las uñas.

Y es que el ex One Direction no solo tiene un muy buen gusto para vestir, sino que también lo ha probado en la manicure. Un golpe de colores y figuras que ha decidido ponerlo en sus uñas.

Es así que Harry no tuvo mejor idea que recurrir a Britney Tokio, una artista a quien le encargó sus uñas y, sin duda alguna, hizo un gran trabajo. La profesional también se ha encargado de hacerle la manicure a Kesha, Beyoncé e incluso Rosalía.

Esta manicure es una clara celebración de estilismo por el lanzamiento de su último disco 'Fine Line'. es por ello que su mano derecha lleva el título de este disco con color azul y fucsia, que son los mismos de la portada del CD y donde, evidentemente no podía faltar el 'Fine Line'.

En la mano izquierda, lleva varias figuras y cada una parece darnos un significado. Comenzando por una margarita sonriente, seguido de una fresa que paree darnos referencia a su tema 'Watermelon Sugar', un kiwi que refiere a su pasado 'single', una cereza que está inspirada en el tema que dedicó a Camille Rowe su ex novia y por último una sandía.

Es así como Harry Styles nos ha demostrado que también puede tener un gran gusto para la manicure y que esta la lleva muy bien. ¿Te animarías a usarla tu también?