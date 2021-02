Mujer dedica su vida a rescatar perros callejeros: "Empecé a sentir ese cariño"

Desde hace meses la humanidad se encuentra luchando contra el coronavirus, pero en paralelo también batalla con los casos de maltrato y abandono animal que diariamente se denuncian en Facebook. Sin embargo, existe una persona que ayuda a su comunidad a reducir el índice de mascotas sin hogar para que estos seres no continúen sufriendo.

Se trata de Blanca Estela Guerrero, una mujer que vive en Chimalhuacán, estado de México, quien ha salvado más de 100 perros que fueron echados por sus propios familiares u olvidados en una zona de poco tránsito porque no pueden seguir cuidándolos debido a la crisis económica por la pandemia.

"Los empecé a ayudar, los tenía aquí afuera, les daba de comer, les daba agua, los bañaba, los curaba; siempre por lo regular, habían sido heridos, desnutridos, caídos; pero sí, yo pienso que desde que tengo uso de razón, fue que empecé a sentir ese cariño, esa tristeza por ver un animal herido", contó al medio el Milenio.

La vivienda de Blanca se ha convertido en una especie de refugio donde brinda atención a todos los animales que suele encontrar en la calle cuando sale a realizar sus quehaceres, pero, según ella relata, a veces se encuentra con escenas que son extraídas de una película de terror como la vez que fue a un mercado.

¡No al maltrato animal!

"Estaba un señor haciendo chicharrón, y se acercó un perrito a lamer las boronitas y el aceite que salpicaba el chicharrón, con perdón de usted y de la palabra, pero el desgraciado agarró el aceite hirviendo y se lo echó al perro, y me hirvió a mí la sangre al ver eso", dijo en una publicación de Facebook.

"Entonces fui y le dije, sabes qué, que cuando llegues tú a tu casa, vas a pedirle de comer a tu mujer y así te va a hacer, te va a aventar una cucharada de aceite hirviendo, a ver qué sientes", añadió Blanca Estela Guerrero.

Por amor a los animales

Tras lo acontecido, la mujer decidió llevar consigo a la mascota para ayudarlo en su proceso de recuperación, que tardó varias semanas en cicatrizar todas sus heridas. Posteriormente, la noble persona lanzó una convocatoria en Facebook para ver si alguien podía adoptar al animalito, solicitudes que nunca faltaron debido a la historia del can.

"Les digo sabes que, me tienes que mandar fotos, me tienes que decir mínimo cada 2-3 meses cómo está el animal, porque yo lo recogí con tanto cariño, con tanta desesperación para que se compusiera, para que tú me lo vayas a maltratar", señala la rescatista al Milenio.