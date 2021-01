Perrita llora desconsoladamente tras la muerte de sus cuatro cachorros

Muchas veces las mascotas que llegan a un hogar no saben con qué tipo de personas pueden encontrarse. Una mala experiencia le tocó vivir a una cachorra que fue víctima de maltrato, el cual fue denunciado a través de Facebook por un ciclista que la encontró sobre un descampado llorando desconsoladamente por la muerte de sus pequeños.

Se trata de Paul Skinner un hombre que vivió en carne propia el trágico desenlace que sufrieron unos perritos de pocas horas de vida que fueron envueltos en una bolsa para desecharlos como si se tratara de basura. Aquel hallazgo espantó al hombre, quien decidió comunicarse con las autoridades de Midville, Lincolnshire, en Reino Unido.

El también concejal de 58 años quiso investigar mientras llegaban los expertos y notaron que en el interior de la envoltura había cuatro cuerpos sin vida, mientras que la mamá estaba con los ojos llorosos. Según la organización Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, RSCPA, los afectados fueron abandonados por su familia.

Los voluntarios de RSCPA realizan todas las técnicas de reanimación, pero fueron en vano: los bebés estaban sin vida. La mascota, que fue bautizada con el nombre de Carly, fue trasladada hasta el albergue donde recibió toda la atención hasta que pudiera estar más estable luego del 'shock'.

Castigo para los casos de maltrato

A través de Facebook, el refugio envió un mensaje directo a las autoridades de Midville para que inicien un proceso de investigación porque el asesinato de estos seres indefensos no pueden quedar impugnes. Además, Paul Skinner señala que la cachorra portaba un collar y que podría facilitar con la identificación de los responsables.

"Por favor, ayudemos a ubicar la pista que las autoridades necesitan, circulemos esta información, puede llegar a manos de quien maneja algún dato importante", detalla el Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals.

Un nuevo comienzo para ella

Hasta la fecha se conoce que Carly está recibiendo tratamiento especializado para que pueda volver a llevar una vida normal, mientras que la bandeja de mensajes del RSCPA viene recibiendo una multitud de mensajes por parte de usuarios de Facebook que intentan adoptar a la perrita con el objetivo de darle una buena calidad de vida.