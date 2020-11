Apurímac: Animales pierden la vida por falta de agua en Cotaruse

La falta de lluvias está causando sequías en varias regiones al interior del país. Los usuarios denuncian en Facebook que no hay agua en las lagunas y manantiales de la localidad de Cotaruse en Apurímac, este problema está ocasionando la muerte de los animales de la zona.

"La terrible sequía está afectando fuertemente al distrito de Cotaruse, ya que no hay agua (...). La situación puede ser crítica y los animales en particular no pueden escapar del impacto severo de este desastre", se lee en la publicación de La verdad y punto en Facebook.

Si bien es cierto la salud de los animales depende el agua y del alimento para sobrevivir en medio de esta crisis climática. Asimismo, los usuarios dejaron conmovedores comentarios tras la muerte de los animales de granja y mostraron su preocupación por las personas que se dedican a la ganadería.

"Dios mío, que pena los animalitos. Por favor, la autoridades vean la forma como poder solucionar este caos", "Padre Jehová, perdona a tus hijos que somos pecadores. Te pedimos que llueva, yo sé que no abandonas a tus hijos", "¿Y el Ministerio de Agricultura?", escribieron los internautas en Facebook.