Mujer realizó donativo para albergue animal: 26 casitas y bolsas de comida

La pandemia del coronavirus está dejando cosas buenas y malas, y dentro del lado positivo nos encontramos con una historia que tocó el corazón de miles de usuarios en Facebook que observaron el noble gesto de Siomara Aguirre cuando decidió ayudar a los más afectados.

Son miles los perros y gatos que fueron echados a la calle por sus propios dueños debido al temor de un posible contagio del SARS-CoV-2 que, según rumores, los animales pueden contagiar la mortal enfermedad que apareció por primera vez en la ciudad de Wuhan, China.

Frente a dicha situación, la mujer de noble corazón que vive en la localidad de Mixco, en Guatemala, tuvo la genial ideal de realizar una importante donación a favor de los animales desamparados del Albergue Municipal de Mixco: 60 abrigos, 26 casitas para perritos, 25 kilos de comida.

Por amor a los animales

"Desde hace muchos años yo he ayudado a muchos animalitos: caballos, vacas, perritos, y gatitos. Yo veo la necesidad, no lo pienso un segundo y los ayudo. Yo amo mucho a los animalitos como a las personas, he dejado de comer por la gente o un animalito", dijo Siomara Aguirre a Guatemala.com.

"Mucha gente me ha dicho que publique todo lo que hago, pero no me gusta porque no busco publicidad, si supieran la cantidad grandísima de gente y animalitos que he ayudado se asombrarían", agregó la señora tras aparecer en varias páginas de Facebook.

Un 'ángel de la guarda'

Según Annyeska Rodríguez, hija de la caritativa señora, el accionar de su madre suele ser reiterado porque ella siempre ha demostrado tener una gran relación con los animales. "Yo quería ayudar a otros perritos de donde yo me estaba quedando. Le dije a mi hija que buscara un albergue en Guatemala ya que no vivimos aquí, así fue como supe del albergue", cuenta Siomara.

"El primer día que fui a visitar al albergue, me puse llorar por ver las condiciones de los animalitos, no tenían casa para protegerse del frío y yo sabía que tenía que hacer algo. Había una perrita que recientemente tuvo bebés y estaban temblando porque estaban en la intemperie. Ese mismo día fui a comprarle una casita y ponchos a la perrita y a sus bebés", sentencia la señora, quien ahora es muy popular en Facebook por su labor.