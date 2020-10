Guepardo demuestra su amor hacia su amigo en silla de ruedas que lo cuidó

"Amor animal", así catalogó Joan Lascorz el video en Instagram donde muestra a su amigo guepardo, quien formó un gran vinculo con el joven discapacitado desde que fue rescatado a muy temprana edad. A pesar que es muy inusual tener este tipo de animales en casa, el comportamiento del felino rompe todas las barreras de los animales que son considerados "depredadores".

A través de un clip, el muchacho enseña a sus seguidores lo amable y cariñoso que puede ser el mamífero cuando ha sido bien educado, además de la plena confianza que se tienen ambos personajes.

Joan, quien padece una discapacidad en sus piernas y debe usar silla de ruedas para moverse, sabe que no puede tener mejor compañero que su guepardo, su fiel asistente que siempre esta dispuesta a colaborar con su dueño cuando este le llama con un silbido, se aprecian en las imágenes mostradas en redes.

El problema del joven jamás fue utilizado por el felino como ventaja para hacer y deshacer su hogar, a pesar de todo lo vivido, él animal sabe comportarse y siempre ha demostrado ser muy cariñoso y atento: "amor animal", detalla el ex piloto español.

Por amor a los animales

"No le pongo música a este vídeo porque creo que no le hace falta", escribió Lascorz en Instagram, adjuntando el video donde se aprecio el emotivo abrazo que se dieron en el patio de la casa, ante la atenta mirada del resto de sus familiares, quienes no tienen temor de vivir con un "depredador".

El noble de Joan fue un ex piloto español de motos de carrera que en 2012 sufrió un accidente que lo dejó paralizado de sus extremidades inferiores.

Una obra de arte

Las imágenes difundidas en Instagram demuestra el verdadero significado del amor y que los animales pueden ser muy dóciles si son bien educados, según comentó un usuario en el video, el cual tuvo más de 13,851 de reproducciones y cientos de "me gusta".