Denuncian a empresa por forzar a tortuga a tomarse fotos junto a turistas

Las comunidades a favor del cuidado y protección de los animales expresaron su indignación cuando se hizo viral en Twitter una denuncia que involucra a una agencia de viajes que obliga a una tortuga marina a posar con todos los turistas que practican snorkel en las islas Perhentian.

El snorkel es una actividad relajante y entretenida que tiene como objetivo mostrar las curiosidades del océano, pero los momentos de aventura se perjudican cuando se atenta contra la tranquilidad de los animales que viven en dicho hábitat, tal como ocurrió en Malasia.

Un usuario, que prefirió mantener en anonimato su identidad, compartió una serie de imágenes de su extravagante viaje junto a la tortuga afectada mientras posaba con una sonrisa irónica y acompañado de un buzo que sostenía firmemente al reptil.

"Muy satisfecho con el servicio. Pedí un bote privado y me lo dieron, pedí una tortuga y me la dieron. Me quería tomar una foto con la tortuga, y el botero saltó inmediatamente al agua para traérmela", dijo el denunciante, haciendo un llamado de atención a las autoridades correspondientes.

A los animales se le respeta

La reseña hecha en Twitter viene causando preocupación e indignación entre los colectivos que luchan contra el maltrato animal, sobre todo en un país como Malasia donde se cataloga como "ilegal" pescar, molestar, agarrar o adoptar tanto a una tortuga como sus huevos.

"No provocar, molestar, acosar, capturar o restringir a la tortuga marina para una foto o selfie. En lugar de eso dejarlas circular libremente, fotografiarlas y grabarlas por lo menos a un metro de distancia y disfrutar el momento", señaló la unidad de investigación de tortugas acuáticas de la universidad Malaysia Terengganu (UMT).

No al maltrato animal

Según varios usuarios de Twitter, esta práctica es bastante común en varios de los operadores de turismo tanto de las Perhentian como de Malasia en general, mostrando un enorme problema respecto al trato de los animales que habitan en el mar para efectos de turismo.