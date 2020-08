Joven pide ayuda para encontrar a su gatita perdida en Surco: "He estado muy deprimida"

Una joven llamada Daniela Muguruza Escate perdió a su gatita hace 11 días en la urbanización Santa Constanza ubicado el distrito de Santiago de Surco.

Daniela Muguruza contó a Wapa.pe que rescató a su gatita Blair en 2018. La pequeña mascota estaba metida dentro de una bolsa junto a su hermanita Layla en el parque Loma Amarilla.

"Esta gatita había tenido varias camadas de gatitos, a ella la abandonaron junto a su hermana en una bolsita de lona", mencionó la propietaria de Blair.

Asimismo, la joven señaló que adoptó a las dos gatitas y se unió a la familia un gato bebé bautizado como Salomón, quién había sido adoptado por las gatunas.

"Al gatito lo abandonaron también en la Loma Amarilla, ya que ahí la gente va a abandonar", agregó.

Datos de gatita perdida Blair

También, Daniela dijo que su mascota no responde a su nombre sino a un particular silbido. Este animalito de tres añitos tiene una oreja blanca y la otra negra, la minina está esterilizada.

"No se nada de ti Blair, espero te tengan en una casa y te regresen conmigo", escribió la mamá humana en Facebook.

"Me estoy muriendo, son 11 días que no se nada de ella, la gatita puede estar alrededor de la zona. He estado muy deprimida pensé que sus días en la calle habían acabado el día que la rescaté", dijo triste la dueña de la gata.

Wapa, si conoces el paradero de la gatita Blair, comunícate con Daniela al 964301602 y ayuda a compartir este artículo para que pronto esta familia se vuelva a unir.