Hombre consuela a su perro que encontró su collar favorito completamente roto [VIDEO]

No cabe duda que los perros son los animales más sentimentales del mundo, pero si todavía alguien tiene dudas es porque no conoce a Lucky, un cachorro que conmovió a la comunidad de YouTube luego de protagonizar una emotiva escena frente a su dueño por encontrar su correa favorita de paseo completamente rota.

La mascota no pudo evitar poner un rostro muy triste al darse cuenta de que su objeto personal más valioso ya no servía y que los habituales paseos por las tardes iban a suspenderse hasta que consiga uno nuevo. Sin embargo, el papá humano del tierno animal no quiso hacerse problemas y no tuvo mejor idea que consolarlo con la finalidad de que cambie su rostro melancólico.

El hecho fue registrado en Tailandia donde el cachorro vive junto a Nong Pat y otros familiares, quienes se encargan de consentirlo en todo lo que pide y, como era de esperarse, frente a la difícil situación que estaba atravesando el perrito tampoco pudieron resistirse a colaborar frente a su noble causa.

Uno de los integrantes grabó el momento desde los interiores del hogar, ubicado en Sisaket, al noreste de Tailandia, y se puede observar como Lucky se dirige hasta el armario de la casa para buscar su collar favorito y salir a dar unas vueltas. Tras varios segundo de intensa búsqueda, la mascota se lleva una desagradable sorpresa: su accesorio estaba roto y no podía ser enganchado a ninguna correa.

La cara más triste del mundo

Al darse cuenta de lo acontecido, el cachorro se acerca a Nong con toda la pena del mundo y le muestra su collar para indicarle que "ya no servía" y que los paseos tendría que suspenderse hasta otro aviso. Sin embargo, tal como se observa en las imágenes publicas en YouTube, el hombre brindó unas pequeñas caricias a su compañero para calmar su tristeza y le dijo que no había problema alguno porque son cosas que pasan.

“No estés tan triste mi buen muchacho, solo te compraré una nueva”, se escucha decir a Pat, quien generó que el cachorro cambie su rostro por completo y recupere su gran felicidad que lo caracteriza.

Gracias por la comprensión

Tras recibir la buena nueva, Lucky opta por tirarse al piso con la intensión de seguir recibiendo mimos por parte de su papá humano, quien se ha ganado el cariño de la comunidad de YouYube al ser considerado un dueño "ejemplar" y "consentidor" con su adorable mascota.