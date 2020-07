Hero, el perro que pasó 4 años encadenado a un árbol [VIDEO]

La fuerte historia de un perro llamado Cocaína ha conmovido a miles de amantes de los animales. De forma inhumana, la pareja que era dueña del can lo mantuvo 4 años encadenado a un árbol, sin poder moverse, alimentarse a duras penas y rodeado de su propias heces.

Los animales no merecen llevar como nombre las peores bajezas que proyectan los humanos, mucho menos merecen que no se les de comer, privarles de moverse y de vivir rodeado de mucho amor.

Esa fue la conmovedora vida del perrito hasta que alguien se apiadó e hizo una denuncia. Tardó demasiado, pero llegó en el tiempo exacto para ser rescatado de las garras de la muerte.

Cuando los rescatistas de Go Dogs Go Rescue Inc llegaron a esa granja de Georgia, Estados Unidos, apreciaron algo que les hizo doler el alma. El pobre perro con el cuello lacerado por la cadena, totalmente hambriento y con evidente signo de desnutrición, además de estar enfermo.

Lejos de pesar 25 kilos, promedio de su raza, lo encontraron con apenas 11, evidenciando su esqueleto. Los rescatistas se lo llevaron y lo primero que hicieron fue cambiarle el nombre: desde ahora es Hero, porque realmente este animal es un héroe.

Un perro que sufre el frío, las lluvias y el sol durante cuatro años, encadenado, es mucho más que un héroe, que merece ser feliz en un hogar de tenencia responsable. Pese a las deplorables condiciones, el can nunca se dio por vencido y le dio la espalda a la muerte.

Hero fue trasladado al refugio de la organización e iniciaron a tratarle sus lesiones: su cuello lastimado, una insuficiencia cardíaca y en estos días una hernia, de la que será operado.

Después de todo lo que ha pasado, este proceso también lo superará, afirman los rescatistas. Aún tiene la cabeza algo gacha y los ojos tristes, pero poco a poco se va acostumbrando a las caricias y los mimos de sus 'ángeles' que lo salvaron de una muerte segura.

A pesar de tanto maltrato y desprecio, no es agresivo. Todo lo contrario, es tranquilo, generoso y amable. "Es muy gentil, amoroso y bediente. Hero sólo quiere ser amigable con el resto de las mascotas todo el día", manifestó su rescatista.

A la fecha, el perro ha recuperado considerablemente su peso. Ya fue curado de sus heridas, pasó una operación y espera por la segunda. Para este fuerte perro nada es imposible. En el futuro lo espera un nuevo hogar, con gente que lo ame.