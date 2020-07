Niño ahorró sus propinas para ayudar a su padre a pagar las vacunas y comida de su perro | FOTOS

Un padre llamado Roberto Alejo Loera compartió una tierna fotografía de su hijo y su cachorro Bailey en Facebook, causando gran impresión en miles de usuarios, pues su pequeño dejó un gran enseñanza a toda la comunidad.

Se trata del gran gesto que tuvo su menor hijo con su mascota hembrita en el estado de Querétaro, México. El niño había ahorrado sus propinas para ayudar a su padre con los gastos de la veterinaria y alimento de su nueva amiga de cuatro patas.

"Hoy al llevar a Bailey a su cita con el veterinario, mi hijo me sorprendió al darme este dinero, yo no lo sabía, pero desde que tiene a Bailey, se ha puesto a ahorrar para sus vacunas y alimentos".

"Me dio ternura y le dije que se los quedara, pero me miró y solo me dijo: Papá, este dinero es para esto. Debemos respetar el propósito de su esfuerzo. Este 'pelao' es mi maestro", contó el papá Roberto en Facebook.

El hijo de Roberto aprendió que tener un animalito en casa es una gran responsabilidad y que además de brindar amor, también necesita comida y otros cuidados para una buena salud.

Wapa, el padre del niño está orgulloso y su publicación fue aplaudida por más de 10 mil internautas. La historia obtuvo alrededor de 17 mil compartidos en Facebook. ¿Qué opinas del pequeño?