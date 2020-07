Cachorro con malformación en los huesos logra dar sus primeros pasos gracias a su dueña

Dicen que los perros abandonados tienen dos destinos: encuentran un hogar o viven en la soledad para siempre. Sin embargo, la historia de Lulú, que se hizo conocida en Facebook, tiene una mezcla de ambos debido a que fue encontrada boca abajo en un lugar descampado.

La mujer que se topó con el debilitado cachorro no tuvo problemas en recoger al animal y llevarlo a casa para cuidarlo hasta que recobre el conocimiento, pero dicha misión no pudo concretarse porque el can sufría una rara enfermedad.

Tras varios días de cuidado, la mamá humana se dio con la sorpresa de que la nueva integrante de la familia no podía caminar porque siempre estaba boca abajo y apenas levantando la cabeza, haciendo que llevase al perrito donde el veterinario para que pueda ser revisado. Y luego de algunos exámenes, el especialista informó que el animal padecía del “Síndrome del nadador”.

“El ‘Síndrome del nadador’, también llamado síndrome del cachorro plano, es una anomalía del desarrollo en crías de perros. Se caracteriza por la dificultad para caminar, que viene dada por una gran debilidad en sus extremidades”, explica Mundo Perro en su página web.

Mi mascota es una guerrera

La única manera de que Lulú pueda llevar, al menos, una vida normal es sometiéndose a varias operaciones, rehabilitación y mucho cariño por parte de su rescatista. Las sesiones avanzaban y la cachorra mostraba una gran mejoría conforme pasaban las semanas y, de un momento a otro, la mascota consiguió dar sus primeros pasos.

Una publicación en Facebook, hecha por la propia mamá humana de la perrita, revela que es poco probable que el can consiga al algún día caminar como un perro normal, pero que al menos podrá recuperar la felicidad.

La esperanza, lo último que se pierde

Asimismo, la dueña de Lulú también decidió compartir en Facebook el proceso de recuperación de la tierna mascota, quien luce muy contento de correr por el jardín de su casa mientras es grabado con mucha emoción por su mamá humana.