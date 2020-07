Abandonan a gatos bebés encerrados en una caja [VIDEO]

A través de Facebook, hicieron viral un video en el que encuentran dos gatos bebés encerrados en una caja de cartón. La usuaria identificada como Magnolia Asencios compartió las imágenes del preciso momento en el que rescata a estos indefensos felinos.

"Hola todos. Estoy mi triste porque hoy jueves 2 de julio salí, como siempre, a pasear a mi perrito y encontré un caja con 2 gatitos hembra y marchito llorando. Aparentemente están bien", se lee parte del texto que la mujer escribió.

De acuerdo con el mensaje, la ciudadana tuvo la disposición de darles un hogar, pero por motivos familiares se ve obligada a viajar, por lo que no habrá quien cuide de los mininos.

"La verdad yo me quedaría con los bebés, pero yo tengo muchos gatitos y perros, y estoy pasando por problemas familiares muy graves. No me siento en condiciones de ayudarlos, porque necesitan cariño y cuidado. Me iré de Lima un tiempo y pido que alguien los adopte, por favor", detalla la usuaria de Facebook.

"La gente sabe que yo lo cuidaré, por eso me los dejan en la puerta, pero por ahora yo también estoy con problemas muy tristes y no puedo. Por favor, ayúdenme a adoptarlos", acotó.

Así como los dos pequeños gatos, existen miles de animales que son abandonados por personas sin corazón, que no les importa si estos seres viven o mueren.

La publicación fue compartida a través del perfil de Facebook Pancho Gatuno. Hasta el momento, el post tiene decenas de compartidos, esperando que alguien les pueda dar un hogar a estos bebés. Si alguien está interesado, comunicarse al número 920044879 y preguntar por la señora Jeny.