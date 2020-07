Surquillo: Hombre abandona a su perro en medio de la pista y él lo persigue para que no lo deje

"El perro tiene su correita, mira lo pueden pisar, mira cómo abandona el perro el maldit*, aquí en la avenida principal en Surquillo, ahorita lo pisan, no tienen ni piedad", se escucha al testigo del maltrato animal que padeció un perro hace pocos días de culminar la cuarentena.

El hombre que grabó este triste hecho se encontraba dentro de otro automóvil en Surquillo. Mientras que el pobre perrito perseguía a su dueño, luego de cinco minutos, se cansó de correr.

"¿Cómo abandona al perrito, por qué lo abandonaste? Qué abusivo", se escucha en el video que se volvió viral en YouTube.

Asimismo, el perro hacía sus mejores esfuerzos y saltaba para detener al hombre que lo abandonó en medio de la pista el pasado 29 de junio. Sin embargo, sólo los conductores de otros carros reaccionaban y hacían sonar los claxons.

Así que los jóvenes que estaban registrando esta lamentable escena, decidieron detener al sujeto y le dijeron: "Si no lo quieres, para el carro para recogerlo, lo van a atropellar. Eso no se hace a una mascota". No obstante, el señor que abandonó al perro mencionó que no es suyo y negó conocerlo.

El perro no comprendía que su humano lo estaba abandonando, pero al ver que le abrió la puerta, el can subió de inmediato moviendo la cola. Este video ha conmovido a miles de internautas en YouTube y otras plataformas digitales.

Finalmente, un equipo del programa 'Panorama' fue a la casa del dueño del perro y confirmaron que sí era suyo. "Sí es el perrito, es de acá. Es 'Rufus", mencionó un vecino. Y un familiar del dueño del animal indicó que no podía salir a hablar sobre el caso.

"Mi papá dice que la denuncia proceda, ya que lo vean ellos", mencionó una mujer que respondió sobre el caso de maltrato animal. ¡Mira el video!

Sujeto abandona a su perro en Surquillo