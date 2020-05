Metrólogo es interrumpido EN VIVO por su golden retriever y juntos dieron el pronóstico

Los usuarios de Twitter quedaron conformes con el informe del clima brindados por un meteorólogo y su golden retriever, quien interrumpió el trabajo de su papá humano para hacer su aparición en TV y robarse todo el protagonismo de la noticia.

Un hecho poco usual se registró en la televisión estadounidense cuando un conductor de noticias fue sorprendido por su mascota cuando se encontraba EN VIVO dando sus pronósticos del ambiente.

El periodista se encontraba tranquilo en su mesa dando los posibles cambios de clima que afectaría el plan de miles de personas, cuando de pronto sintió un pequeño toque en la pierna izquierda. Sin querer perder la postura, el meteorólogo echó un vistazo y se percató que su ‘diminuto perrito’ estaba con ganas de jugar.

Y como era de esperarse, el hombre quiso hacer lo correcto y lo que ameritaba el momento y decidió colocar a su mascota en su pierna para que lo acompañe a brindar la información, haciéndose tendencia en las redes sociales a las pocas horas de hacerse público las imágenes.

En el video difundido a través de Twitter, se observa al conductor dando los pronósticos mientras su cachorro luce inquieto y tiene ganas de hacer una travesura, obligando a su papá humano a ponerse un poco rudo y pedirle que se “tranquilice”.

La gran interrupción hizo que el periodista y su perro se volvieran muy populares, haciendo que los cibernautas aclamaran la aparición del nuevo “dúo del clima” para las próximas emisiones del noticiero.

No cabe duda que la gran conexión que existe entre personas y mascotas siempre será única, tan solo basta con observar nuevamente el video que protagonizaron el periodista y el golden, en Twitter, para que vuelva a quedar confirmados. Ellos son nuestro mejor amigo.

This is the best weather forecast in the history of television news pic.twitter.com/LhmoJDCkbZ