Cachorra celebra su fiesta de cumpleaños sorpresa respetando las normas de cuarentena

La propagación mundial del COVID-19 ha frustrado los planes de Cookie, una perrita que se ha convertido en un símbolo de Facebook porque representa a los miles de animales que no pueden celebrar su fiesta de cumpleaños junto a sus seres queridos.

Sin embargo, la mamá humana de la cachorra tuvo la gran idea de festejarle su onomástico con una pequeña torta y una decoración sencilla, que significa realmente un gesto de amor incondicional hacia su mascota aún en tiempo difíciles.

“Feliz 1er añito para Cookie, la engreída de mi pequeña hija. Además de ser su mascota es su hermanita. Así crecen como compañeras”, escribió la mamá de la perrita, que responde al nombre Lucely.

La mujer tiene claro cuán peligroso puede ser el coronavirus, por eso no quiso arriesgarse a incumplir las medidas de prevención emitidas por el Gobierno y solo realizó una celebración interna donde estuvo acompañada solamente de su hija y su mascota.

Las fiestas en tiempos de COVID-19

“Sin invitados perrunos pues estamos en plena cuarentena y ella lo entiende”, agregó Lucely, quien publicó las fotografías de la fiesta sorpresa en su perfil de Facebook, donde recibió las felicitaciones de los cibernautas por cumplir las normas de prevención para evitar infectarse.

Las imágenes muestran a una Cookie muy contenta por el pastel de cumpleaños que le esperaba, tanto que, ni bien terminó el “Happy Birthday”, se abalanzó sobre su platillo para devorarlo sin remordimiento alguno a pesar de las cámaras.

Las mascotas y el coronavirus

Así como la gran celebración que tuvo Cookie, y fue compartida en Facebook, muchas mascotas no corren con la misma suerte porque están siendo abandonados por sus dueños, quienes tienen miedo a contagiarse a pesar que no existe un estudio oficial que confirme dicha teoría. Seamos conscientes, los animales no son juguetes: quiérelos.