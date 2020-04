Hombre que vive en las calles pide entre lágrimas que alguien adopte a su perro

Existen muchos perros que sobreviven en las calles de la caridad de algunas personas que tampoco tienen para ellos, pero su buen corazón hacer que les brindan un poco de comida y agua como la historia que conmovió a miles en Facebook.

A través de una publicación en Facebook pudimos conocer la historia de un hombre mayor que vive en las calles y que a pesar de su precaria situación ha hecho un enorme esfuerzo por cuidar a su perro.

Vive con su querida mascota desde hace 2 años, cuando era solo un cachorro, pero con el pasar del tiempo, su condición vulnerable hizo que no pueda darle la atención necesaria. Por lo que ahora busca quién pueda cuidarlo mejor.

Con todo el dolor de su corazón, pero sabe que es lo mejor para él, mientras está en la calle el noble hombre busca a una buena persona que pueda darle una familia y un hogar a su hermoso amigo de cuatro patas.

De acuerdo a la publicación realizada en Facebook por Eliane Rocha junto a algunas imágenes, se conoció la conmovedora historia y la búsqueda de una persona que pueda adoptar al perrito.

“Este señor vive en la calle y cuando yo le pasé por (delante) él me pidió que llevara a su perro porque no tenía más condiciones de cuidar (tengo una perrita y dos gatos, sin condición de conseguir más)”, menciona la publicación de la mujer.

“El perrito tiene 2 años, él tomó cuando era bebé, no es castrado, muy juguetón. Él lo mantiene en el collar porque si no puede ser atropellado no tiene noción del peligro. Él quiere dar el perrito a alguien más, para quien realmente sepa cuidar y dar amor. Él hasta lloró, me dio mucha pena por los 2”, añade.

A pesar de la felicidad que el perrito muestra al estar con su humano y quien lo ha cuidado toda la vida a pesar que no tiene casi nada para ofrecerle, no entenderá porque los tuvieron que separar.

El hombre considera que lo mejor para su perro es que una buena familia que lo adopte, por eso, Rocha dejó a disposición su Facebook para quien esté interesado en darle un hogar al perrito.