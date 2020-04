Joven se viste de “mendigo” para alimentar a los perros sin hogar durante la cuarentena

Carlos Lopez es un joven que se ha ganado el respeto de los usuarios de Facebook luego de salir durante la cuarentena con la única finalidad de alimentar a los perritos sin hogar, quienes también son los más afectados por la pandemia.

El chico salió disfrazado de “mendigo” por las distintas zonas de su distrito acompañado de un amigo, quien ejercía la labor de camarógrafo para captar los momentos agradables cuando las mascotas desamparadas se acercaban para recibir unas galletas.

Carlos reconoció que su principal motivación son los “rostros de alegría” que ponen los cachorros cuando son alimentados por su persona durante estos tiempos donde ser solidario es muy importante para crecer como sociedad.

A pesar del intenso calor que todavía azota la capital, el muchacho salió vestido con un pantalón de tela, una casaca afranelada y una pañoleta en la cabeza para que los efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lo confundan como un indigente y pueda seguir con su noble accionar.

Por amor a los animales

El joven publicó las imágenes de su labor social en Facebook, donde recibió el respaldo de los cibernautas por “arriesgar su integridad” (posible contagio de COVID-19) con tal de llevar un poco de alegría a los perritos abandonados.

“Alerta mundial rumbo a alimentar a los perritos de la calle con la perri, porciones de comida perrunas ya preparadas. Hoy me he disfrazado de mendigo para pasar desapercibido y que no me detengan. No dejaremos que los animalitos de la calle mueran de hambre ... En la lucha animalista nadie se cansa”, escribió Carlos Lopez.

Unidos somos más fuertes

Tras hacerse viral el accionar del muchacho, muchos usuarios de Facebook han reconocido que seguirán sus pasos porque hay miles de animales que no tienen un hogar ni alimentos y necesitan la solidaridad de todos.