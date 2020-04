Arnold Schwarzenegger comparte bellos momentos con su burra y pony durante cuarentena

El famoso Arnold Schwarzenegger ha publicado varios videos y fotografías al lado de su burrita y pony en Instagram. Este hecho se volvió viral, enamorando a todos sus fans.

Y es que el actor de 'Terminator' decidió ponerse en cuarentena de manera voluntaria tras la propagación del COVID-19 en Estados Unidos.

"Lo importante es que te quedes en casa porque ahora hay un toque de queda. Mira, eso es lo que hacemos, no salimos, no vamos a restaurantes, ya no hacemos nada así aquí", reveló la estrella de 72 años en Instagram.

Asimismo, Arnold Schwarzenegger recomendó que los adultos mayores no deben salir de sus hogares para prevenir contagios de coronavirus. Este mensaje lo dio mientras su pequeña burra llamada Lulu lo acompaña en el comedor de su casa.

Los videos del exgobernador de California han maravillado a miles de usuarios en Instagram, alcanzando millones de interacciones.

“¡Los amo! Y esa camisa”, “Me encanta que tenga un pequeño pony y un burro como mascotas”, “Me estoy riendo de los burros y mini caballo! Asombroso”, escribieron en Instagram.

Wapa, te compartimos los mágicos momentos de Schwarzenegger junto a sus mascotas Lulu y Whiskey.