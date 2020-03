Emotivo encuentro de un perro con su madre humana, una soldado de las Fuerzas Armadas

La historia de Janna Berger ha emocionado a la comunidad de YouTube luego de observar el esperado reencuentro con su mascota, un adorable perrito que estuvo alejado de su mamá humana por ocho meses debido a que pertenece a las Fuerzas Armadas.

Debido a su trabajo, la joven debe pasar ciertas temporadas alejada de casa y de sus seres queridos. Sin embargo, los familiares con quienes vive no tienen problemas en hacerse cargo de la mascota, quien responde al nombre de Murphy.

"Pensé en Murphy todos los días. Estar lejos de él fue la cosa más difícil que he tenido que hacer", afirmó Janna, según recoge la web The Dodo.

¿Por qué mi dueña no regresa?

El hermoso perrito, desde que su mamá humana se marchó, siempre la esperaba en la puerta de su habitación por si regresaba, pero no sabía que se encontraba cumpliendo con sus deberes (sirviendo a su país).

Tras finalizar la misión de Jana, su familia ya sabía la fecha en que iba a regresar y decidieron montarle una sorpresa en el patio de la casa. Uno de los integrantes decidió montar una cámara encondida para capturar la reacción de Berger cuando vuelva a encontrarse con Murphy para luego subirla a YouTube.

Cuando la joven pisó nuevamente su casa, el perrito no le prestó mucha atención porque no la había reconocido; sin embargo, luego de unos minutos el travieso cachorro recordó todo y salió corriendo hacia los brazos de su querida dueña.

Mi hijo perruno nunca me olvida

Murphy no dejaba de dar vueltas y saltar de alegría cada vez que recibía cariño de Jana, quien no paraba de reír luego de darse cuenta que su mascota no la había olvidado tras ocho meses, tal como se aprecia en el video de YouTube.