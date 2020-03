Coronavirus: Animal Planet emitirá programa de cachorritos por 94 horas

El nuevo coronavirus ha afectado al mundo entero, por lo que diferentes gobiernos han pedido a la población quedarse en casa para evitar contagiarse. Pero muchas veces permanecer en casa tanto tiempo es aburrido, por lo Animal Planet ha decidido hacer algo al respecto.

En la TV encontramos diferentes alternativas para poder entretenernos, pero nada más bello que los perros. Es por ello, que Animal Planet se unió a esta situación y decidió poner en su programación las mejores grabaciones de cachorritos tiernos, según Broadcasting + Cable.

A través del programa “Too Cute”, muy conocido por varios y que verlo ayudará de alguna manera olvidarte de lo que está sucediendo en el mundo a causa del coronavirus.

Horario del programa “Too Cute”

Animal Planet correrá un maratón de la serie Too Cute, hasta las 8 p.m. Sábado 22 de marzo a las 8 p.m. ET / PT, con episodios favoritos de los fanáticos en el aire de 6 a.m. a 8 p.m. Domingo 23 de marzo.

Animal Planet no es el primer canal que modifica su programación programada regularmente para ayudar a los espectadores a lidiar con lo que viene pasando en el mundo. Hallmark Channel transmitirá una maratón de películas de Navidad este fin de semana a partir del viernes 20 de marzo.

Programa “Too Cute” en Animal Planet

Es importante mencionar que, Too Cute es un programa de Animal Planet desde 2011 a 2016. Henry Strozier narró y fue producido por True Entertainment.

Mensaje de la nación del Presidente Martín Vizcarra

Decreto de Urgencia

Mira AQUÍ el decreto de urgencia que el Presidente, Martín Vizcarra, ha dispuesto para frena la propagación del coronavirus.

¿Cómo prevenir el contagio de coronavirus?

1. Evitar el contacto cercano con cualquier persona que tenga fiebre o tos.

2. Las manos de forma constante con abundante agua y jabón.

3. Usar gel desinfectante para manos.

4. Cubrirse la nariz y la boca con el antebrazo o pañuelo al estornudar.

5. Evitar tocarse las manos, los ojos, la nariz y boca con las manos sucias.

6. Consumir alimentos bien cocidos y mantener los espacios ventilados.