Callao: Joven vende fotografías para salvar el ojo de su gata enferma [FOTOS]

Las mascotas son un miembro más de nuestra familia. Cuando les pasan cosas malas, nos afectan mucho, ya que siempre queremos lo mejor para ellos.

Una joven llamada Estefani De Paz está pasando por un mal momento luego de ver que su gata Chui necesita medicamentos que ella no puede costear.

“Chui es una gatita que yo rescaté en el 2016, y que el sábado pasado apareció con el ojo sangrando en mi casa. Ella no sale de mi casa, suele ponerse muy nerviosa y la gente extraña también la pone en ese estado, por esa razón tanto a mi como a mi mamá que somos las únicas que compartimos con Chui nos sorprendió muchísimo”, contó Estefani a la revista Wapa.

“Esto ocurrió en no más de cuatro horas sin supervisión en la que nosotras nos encontrábamos durmiendo como normalmente la dejamos y jamás le ha pasado algo parecido. A penas vi lo que ocurrió, la llevé a la clínica veterinaria de la municipalidad de San Miguel, donde el médico de turno demoró en atenderla a pesar que le conté lo que había ocurrido y que era una emergencia”.

“Sin embargo, me dijo ve a pagar y luego la atendemos. Cuando logramos entrar mi mamá y yo a que la vean, le conté sobre Chui y su historial, pero parecía no saber cómo tratarla, incluso le pidió a mi mamá que la agarre a pesar que Chui es bastante mansa y eso la estresó”.

“Le comenté que no contaba con mucho presupuesto y quería saber si existía la posibilidad de costo social a lo que él respondió que no y que necesita unas placas, en ese momento felizmente pude costearlas porque de verdad me preocupaba mucho el estado en el que Chui se encontraba”.

“Una vez que le sacaron las placas, para lo que demoraron de la misma manera que para atenderla, descartó que sería fractura por trauma y que necesitaba unas gotas, cuando me acerqué a preguntar el precio en verdad me pareció bastante alto y desde que atendieron a mi gatita desconfié que supieran qué hacer y su vocación por esa difícil tarea de trato con animales”.

“El médico se acercó y me preguntó si compraría o no las gotas porque tenía que irse a almorzar, eso me molestó muchísimo porque no hicieron nada para aliviar el dolor de Chui. Inmediatamente la llevé a una segunda opinión donde la atendieron como debía, ella estaba menos estresada pero lamentablemente tampoco me dieron ningún diagnóstico, le limpiaron y calmaron su dolor en el momento”.

“El médico me ordenó gotas y una serie de medicamentos como primer tratamiento y que a la semana tenía que ver su estado y ver si necesitaba un especialista oftalmólogo que es lo más seguro dado que su ojo izquierdo esta grave y ella ya no logra ver, pude cubrir las gotas que eran urgentes, pero definitivamente no puedo llevarla al especialista que ella necesita al igual que la cirugía”.

La joven Estefani necesita nuestro apoyo para que su mascota se encuentre pronto mejor de salud y un veterinario pueda curarle el ojito. Ella ha puesto a la venta algunos trabajos que ha realizado para salvar su a gata.

“Actualmente estudio arte y trabajo porque soy yo quien asume la responsabilidad de los gastos en mi casa. Por esa razón me encuentro vendiendo mis fotografías para poder costear por lo menos una parte del especialista que ella necesita urgente yo vivo en Canta Callao, donde muchas veces suelo compartir comida de Chui con los gatitos que están abandonados por mi zona”.

“Me gustaría poder llevar a Chui a un especialista como ella lo requiere y que si conocen de algún caso parecido o algún médico que sepa y que quiera apoyarme con esa emergencia porque Chui lo necesita. Lamento mucho la situación en la que me encuentro y espero que puedan comprender, amo a Chui, ella es mi compañera de vida y muchas veces fuente de inspiración”.

Wapa, si quieres apoyar con la recuperación de la pequeña gata Chui, puedes comunicarte con su dueña Estefani De Paz al 959422347. ¡Tu ayuda es valiosa!