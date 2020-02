SJL: Mujer busca a su perrito 'Phampy' que desapareció hace 6 meses [FOTOS]

Las mascotas forman parte de nuestra familias, ya que ellos son un miembro más a quienes amamos y cuidamos. Cuando se pierden nuestros perros o gatos, ellos dejan un gran vacío en nuestro corazón y sólo queremos que pronto vuelvan a casa.

Este es el caso de la familia de Katherine Estacio. La joven tenía a su perrito llamado Phampy que está a dos meses de cumplir 6 años en su departamento en San Juan de Lurigancho (SJL). Lamentablemente, el pequeño desapareció sin rastro alguno el 19 de agosto del 2019, mientras sus dueños estaban fuera de casa.

“Phampy es mi hijo es, él todo para mí, es como el hijo que no puedo tener con mi esposo por ahora. Daría todo por encontrar a mi perrito. Lo único que le pido a Dios es que lo hayan encontrado personas buenas y que éstas personas decidan devolvérmelo, por favor”, mencionó Katherine Estacio a la Revista Wapa.

Asimismo, los dueños hicieron un aviso con las características de la mascota. También, crearon una página en Facebook "Buscando a Phampy".

Katherine manifestó que su perrito se perdió en la urbanizacion San Hilarión en San Juan de Lurigancho.

“Phampy nunca salía solo a la calle siempre lo hacía conmigo o con mi esposo hasta el día de hoy no hemos recibido noticias exactas que no lleven hacia su paradero, han sido infinitos los lugares al que hemos acudido para encontrarlo pero es incierto poder hallarlo, no perdemos las esperanzas de encontrarlo”.

“Él era muy dócil, cariñoso, nervioso no le gustaba quedarse solo por mucho tiempo porque lloraba, es muy celoso con su comida, le encanta dormir en la cama con las patitas arriba, abogo al buen corazón de la persona que lo tuvo consigo durante todo esto tiempo, ya es hora de que regrese a casa”, nos mencionó muy triste la dueña del animalito.

Wapa, ayudemos a la familia de Phampy compartiendo este artículo. Si conoces el paradero de la perrito, no dudes en comunicarte al 979 978 080 o 948 029 155. Recuerda colocarle su placa de identificación a tus mascotas con tus datos personales.