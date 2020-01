Embarazada le pide a mujer que cambie el nombre de su perro por qué así se llamará su bebé

La siguiente historia se volvió viral en Facebook. Todos queremos que el nombre de nuestro bebé sea único y especial; sin embargo, eso es casi imposible. Desafortunadamente, existen algunas personas que no creen en eso, como es el caso de una mujer embarazada que quiso quitarle el nombre a un perrito para ponérselo a su hija.

Sí, así como lo lees. Resulta que una mujer embaraza le pidió a una mujer que conocía que cambiara el nombre de su perrito porque planeaba darle un nombre muy similar a su hija que estaba por nacer.

La mamá humana del perrito llamada Jennay se quedó impactada ante el descabellado pedido que la mujer le estaba haciendo. Pues, al parecer la embarazada no entendía el valor que tiene los animales y lo publicó en Facebook para recibir consejos sobre cómo lidiar con una solicitud tan inusual.

En el texto publicado en Facebook la mujer explica cómo sucedió todo: "Ella dice: 'Queremos llamarla Tillie, pero me enteré de que tienes un perro llamado Tilly. Realmente lo agradecería si cambiaras el nombre de tu perro. Obviamente, entiendes que mi hija no puede tener el mismo nombre que una perra’”.

Ante el pedido, Jennay escribió en su Facebook "Me digo a mí mismo" de qué se trata esto **". Para la mujer a quien amaba a su perrito y le había dado ese hermoso nombre, no había una razón seria por la que debería cambiarlo, ya que las posibilidades de que el bebé y el perro se encuentren son mínimas. Además, explicó que nadie notaría que los nombres son similares.

Sin embargo, este problema no quedó ahí. La mujer embarazada acusó a Jennay de no entender en qué "terrible posición" la había puesto y que ella no entendía porque no tenía hijos. También dijo que Jennay "podría arruinar la vida de su bebé nonato".

Ante tanta presión que tuvo Jennay al negarse a ceder el nombre de su mascota, recurrió a Internet en busca de consejo para lidiar con este tipo de situación. ¿Tú qué le aconsejarías?