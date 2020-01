Joven denuncia a hospedaje canino tras encontrar herida grave en el lomo de su perro

El joven Diego Pachas Rivas utilizó su cuenta de Facebook al denunciar que su perro sufrió maltrato animal luego de quedarse un mes en un hospedaje canino en Santiago de Surco.

Según el relato de Diego Pachas, su perro pug llamado Frank se quedó en la veterinaria por un mes, mientras el salió de viaje fuera de Lima.

“Quisiera hacer una denuncia pública ante el daño grave que le ha hecho la veterinaria 'Magic Dog' a mi perro Frank de raza pug por un viaje largo recurrí a esta veterinaria por el plan que me ofrecían para cuidar a mi perro en los días del 18 de diciembre al 18 de enero.

Mantuve comunicación desde el primer día que me fui con el encargado de la tienda en el cual me enviaba fotos y vídeos de mi perro. A las dos semanas, me comunica que tiene una herida debajo del cuello y que se la están curando. Me manda fotos de la herida y coordinamos en que se proceda con la curación.

Las fotos que me envió fueron antes de que le quiten el pelaje, el cual no reflejaba en su totalidad la gravedad de la herida. Al día siguiente, me llama y me comenta que han tenido que quitarle pelaje para que la herida no se infecte más. Yo por supuesto, queriendo lo mejor para mi perro, le digo que no hay problema.

Ojo, después de eso no me volvió a mandar fotos de mi perro. Me llamó y me dijo que la herida iba a evolucionar bien. Al llegar de viaje, le pido que me lo traigan de vuelta antes de lo previsto. Hoy me dice que me lo traen por la tarde a eso de las 3 o 4 de la tarde, pero llegaron alrededor de las 6 de la tarde con mi perro SIN SU CORREA, CON LA RECETA MÉDICA ROTA Y MOJADA.

Le digo a la señorita que donde estaba la correa y me dijo que se la olvidó. Lo peor de todo no fue lo poco profesional la manera en qué me lo entregaron, sino la herida enorme que tenía mi perro. Yo pido explicaciones y la chica muy nerviosa no manejaba la información necesaria.

Al tener a mi perro sin correa y con la receta en mano, lo único que hice fue subir y ver con mayor detalle la herida que presentaba mi perro. Ahí pude notar la gravedad de la herida e inmediatamente le escribí al encargado. Lo que me dijo fue que "debí decirle que le saque la correa" y que "yo estaba al tanto de todo lo que ocurría".

¿No es falta de criterio y profesionalismo que alguien al que se dedique al cuidado de perros me diga que fue mi culpa por no decirle que le quite la correa? ¿Es que acaso esa no es una información BÁSICA que él debe manejar?

Si es un veterinario, debe estar al tanto de cada raza de perro y las reacciones que cada uno presenta. Segundo, que él estaba al tanto, me dejó de mandar fotos cuando se decidió quitarle el pelaje para que la herida no se infecte más.

Hoy por hoy las denuncias contra el poco profesionalismo de las veterinarias peruanas es grande y crítico. Les pido que compartan porque este caso es abuso y maltrato animal. No es posible que a mi perro me lo entreguen con una herida grave y que Magic Dog no asuma la responsabilidad del caso. La correa y el arnés nunca me lo dieron. No me han dado una explicación exacta por lo cual alimenta las razones para yo hacer esto público”.

Luego de leer esta publicación viral de Facebook, la revista Wapa se puso en contacto con la médica veterinaria del mencionado centro de mascotas y esto fue lo que nos respondieron:

"Lamentablemente, yo soy el médico veterinario cargo de la veterinaria, nosotros no tenemos ningún tipo de incidente y obviamente estamos en contra del maltrato animal y voy a agradecer que por favor no me pidan declaraciones porque no las daré, agradecería que respete mi espacio. Gracias, que tengan buen día”, escribió la médica que firmó la receta que mostró Diego Pachas en redes sociales.

