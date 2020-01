‘Oso’ el perro que busca koalas sobrevivientes de los incendios forestales en Australia

Oso es un perro capaz de detectar koalas no solo a través del olor de sus heces, sino también a través del olor de su pelaje y una vez que percibe el olor se sienta muy quieto para indicar que cerca hay un koala. A pesar de que hasta la fecha no ha logrado encontrar ninguno, su historia es viral en Facebook.

El perro, de la raza Border Collie, está entrenado para detectar, buscar y rescatar koalas y le pertenece al Fondo Internacional para el Bienestar Animal de Australia (IFAW) y tiene a su cargo a los mejores entrenadores.

Desde la semana pasada ha sido desplegado al bosque de Noosa, en la región de Queensland, una de las zonas más afectadas donde los bosques están totalmente quemados por los incendios forestales, donde ‘Oso’, usando calcetines protectores, ha tenido que caminar en medio de altas temperaturas y olores fuertes con la esperanza de encontrar koalas enfermos, heridos y/o huérfanos.

Oso no siempre fue un perro rescatista, por el contrario, fue abandonado por sus dueños cuando fue diagnosticado de trastorno obsesivo compulsivo y las cualidades que no le sirvieron para ser una mascota modelo lo convirtieron en un can de gran utilidad.

Cabe destacar que Oso no es el único perro que ha salido en la búsqueda de marsupiales, son muchos los perros que han acudido al recate de koalas en los bosques de Australia, donde los incendios forestales han acabado con muchos de ellos.