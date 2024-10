Escribir una carta de despedida a un ex es difícil, especialmente si la relación ha sido complicada y dolorosa. Aunque el amor pueda parecer fuerte e inquebrantable, a veces es necesario tomar la difícil decisión de alejarse y seguir adelante con nuestas vidas. Si buscas una forma de despedirte de tu ex, escribir una carta puede ser la opción ideal para liberarte y priorizar tu estabilidad emocional.

Carta de despedida para el ex que tanto daño te hizo

La carta de despedida puede ser un camino de expresión y liberación para la persona que decida escribirla. Wapa te comparte las ansiadas palabras para terminar una relación, donde podrás agregar aquellos momentos de felicidad y tristeza:

"Tuve la valentía de poder escribir esta carta, aunque resultó demasiado difícil por todo el amor que aún siento por ti. No sabes cuántas noches lloré tu ausencia, no sabes todo el dolor que sentí al saber que me mentías ni todas las mañanas donde desee que todo cambiara. Me quebraste, me destruiste por unos días… pero ya no seguiré aquí esperándote.

Quiero que todo empiece de cero, quiero que mi vida vuelva a ser solo mía y luchar por mi propia felicidad. Lamentablemente, ya no puedo hacerlo a tu lado, ya no puedo seguir intentando cambiar a una persona que aún no sabe amar. Di todo de mí, di todo el amor que pude, di cada segundo de mi día… nada te bastó, nada te importó.

Ahora es cuando comprendo que no podemos seguir juntos. Prometí rescatarme a mí misma y en esta carga intento hacerlo. No negaré que te sigo amando, que cada parte de mi corazón te pertenece y no sé por cuánto tiempo sea así. Solo que a pesar de todo ese cariño, no puedo seguir a tu lado. Ya no puedo vendar mis ojos y excusar cada dolor.

Agradezco el que hayas llegado a mi vida. Aprendí mucho de ti y pude soñar en un amor verdadero, aprendí lo que no es amar y aprendí cómo soltar. Necesitaba que llegaras a mi vida para saber que es lo que no quiero en mi vida nunca más, para saber qué es lo que debo evitar en una relación. Abandono la idea de vivir a tu lado, olvidaré cómo es amarte, dejaré de lado mis ideas erróneas de lo que es luchar por una persona.

Espero que un día encuentres a la persona que merezcas y a quien puedas amar realmente, porque lo que me diste no era ni una pizca de amar. Querer a alguien no significa mentir cada que respiras, no significa humillarla, no significa engañarla. Todo lo que no debiste hacer, lo hiciste conmigo. Espero que de todos estos meses hayas aprendido algo y que puedas crecer como persona.

A pesar de todo, te deseo lo mejor. Te deseo una vida exitosa y espero que cumplas todas las metas que te propongas. Tal vez en unos años podamos ser amigos, tal vez algún día me tope en tu camino o el destino nos ponga de nuevo en el mismo lado de la vida. Aunque eso suceda, no podría verte con otros ojos, solo con unos de amistad y estima.

No creas que no me duele escribir todo esto, pero siento que es más que necesario para expresar mi dolor y agradecimiento por lo que me diste. Tus besos no podré olvidarlos en un tiempo, tampoco tus caricias... y aunque te siga amando, no puedo estar más a tu lado. Con estas palabras me despido y digo “Adiós” a este amor tan complicado y doloroso".

La conmovedora carta busca inspirarte a escribir unas palabras a esa persona que tanto daño te causó durante la relación. Solo así podrás librarte de ese amor tóxico que te mostró todo lo que no significa amar. Recuerda que una relación sana implica confianza, respeto, sinceridad, apoyo mutuo, entre otros. Una sola mentira puede quebrar la confianza que existe entre ambos y recuperarla es más complejo que terminar el romance.

Consejos para terminar una relación de manera sana

Existen algunas formas de poder terminar una relación de manera sana para ambos, donde puedan reflexionar y conocer los errores que cometieron. La conversación es muy importante en estos casos, ello en busca de expresar los sentimientos de dolor y frustración al quebrar para siempre el romance. Wapa tiene para los mejores tips: