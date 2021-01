Conoce todo sobre la nueva aplicación de Google que fomenta la lectura

Las vacaciones de verano es el mejor momento para incentivar nuevos hábitos entre los escolares. Por ello, Google lanzó la aplicación Read Along, que fomenta la lectura utilizando inteligencia artificial.

Esta aplicación móvil para Android, que fue lanzada el año pasado, ya está disponible en el Perú y fue habilitada en español.

Para Google, esta app "funciona como un compañero de lectura para los estudiantes". Esta inteligencia artificial los escucha mientras leen en voz alta, les ofrece ayuda cuando tienen alguna dificultad para hacerlo y los recompensa cuando lo logran.

Estas son las funciones de Read Along:

- Juegos de palabras disponibles en nueve idiomas, incluidos inglés y español. Mientras lee en voz alta, el niño puede recibir recompensas instantáneas de estrellas e insignias.

- Se podrá ayudar al escolar a conocer nuevas palabras y puede escuchar su pronunciación.

- La app no requiere conectividad a internet luego de su instalación, y no tiene publicidad.

- No se requiere nombre, edad, ubicación específica, contacto, dirección de correo electrónico o número de teléfono para usar Read Along. Además, los datos de voz se analizan en tiempo real en el dispositivo, pero no se almacenan ni se envían a los servidores de Google.

A la fecha, según la tienda virtual de Android, Google Play, esta app tiene más de 5 millones de descargas en todo el mundo.