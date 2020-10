Emprende Wapa: nuevos emprendimientos peruanos que valen la pena seguir

La pandemia por coronavirus ha cambiado la vida de muchas personas. En ese sentido, hemos visto reinventarse centros de entretenimiento por bodegas o restaurantes, pero lo cierto es que los peruanos nunca nos detenemos, ¡seguimos trabajando y luchando por nuestros sueños!

Este es el caso de dos mujeres peruanas quienes la pandemia les llevó a sacar lo mejor de sí mismas.

¿Buscas un regalo especial, único y hecho por emprendedoras peruanas? ¡Llegaste al lugar correcto!

En las siguientes líneas te compartimos dos inspiradoras historias y los mejores productos del mercado:

Floristería

Karla Gambirazio; mi emprendimiento se llama "Floristería", es una propuesta que comparte el gusto y la pasión por las plantas y flores así como su importancia y vitalidad en nuestro día a día.

¿Cómo nació esta idea de negocio?

Este hermoso emprendimiento nació de esta forma, señala Gambirazio, "a raíz de la pandemia, tuve más tiempo para poder pensar y decidí iniciar lo que siempre había querido, algo que por trabajar en una oficina por muchos años, dejé de lado; fue así que comencé a comprar plantas y a ponerlas en macetas lindas para poder venderlas por internet".

Con el pasar de los días la emprendedora comprendió mejor su idea de negocio, "logré identificar qué era lo que quería vender y cómo quería llegar al público y es así que nace este hermoso emprendimiento, al lado y con el apoyo incondicional de mis tres hijos y mi esposo.

¿Deseas comprar o regalar flores? ¡Aquí te dejamos su contacto!

Teléfono de contacto: 912109162

Instagram: https://instagram. com/limafloristeria?igshid= cogzvm7q1jwq

Facebook: https://www. facebook.com/limafloristeria

Mi RUC (persona natural) es: 10078840418.

Adjunto fotos de mi emprendimiento, muchísimas gracias por la oportunidad.

Taryn Trucios Kleiman

Taryn Trucios Kleiman, es marketera de profesión y al igual que muchos peruanos se vio perjudicada a causa de la pandemia. Sin embargo, lejos de lamentarse decidió explotar su talento y crear su propia empresa.

“Creo que de todas las situaciones hay que sacar algo positivo. Lo que me toca destacar de esta pandemia, es que me animó a crear algo propio, a creer en mí, en mi talento, en mi arte, por lo cual ahora tengo grandes sueños con mi marca propia”, comenta la joven.

El objetivo de esta emprendedora peruana, es ofrecer un estilo de ropa diferente, poniendo principal importancia en los colores de las prendas, ya que asegura que en estos momentos donde muchos se encuentran deprimidos o algo mal humorados por la situación que nos toca vivir inesperadamente, necesitamos de alguna manera ponerle color a nuestros días. “El hecho de usar una prenda con un color diferente, fuerte y alegre, puede cambiar nuestra actitud y nuestro día puede tomar otro rumbo”, expresa con entusiasmo.

Lo particular del arte de Taryn es que dibuja y caricaturiza, con una pizarra y plumón, imágenes personalizadas de series y películas de moda, de fotos familiares o del personaje de nuestra preferencia, de una manera singular. Los dibujos de esta artista nata no tienen rostro, por lo tanto, apreciaremos en su arte las siluetas sin rostros que captan la esencia de sus personajes. “Siempre me gustó este estilo, muchos me han pedido que haga dibujos con los rostros completos, pero no los realizo porque no es mi inspiración”, explica Taryn.

Todo el talento de esta joven peruana se puede apreciar en su página web:

Página web: https://taryn.pe

El reparto es gratuito en algunos distritos y, en muchas ocasiones, ¡ella misma realiza las entregas para conocer la opinión de sus clientes!

¿Cómo hacer que mi marca aparezca en Emprende Wapa?

Recuerda Wapa, si tú también eres una emprendedora y deseas promocionar tu marca completamente gratis, ¡nosotras te damos la mano y compartimos tu emprendimiento con todo el Perú y el mundo!

Conoce los requisitos y más sobre esta propuesta ingresando AQUÍ. ¡Pasa la voz!