60% de mujeres tiene a cargo cuidado de niños, hermanos y ancianos durante pandemia

De acuerdo con una encuesta realizada por la Fundación Forge a las jóvenes participantes de su programa entre 18 y 24 años, las mujeres son responsables de las tareas domésticas y de cuidado en sus hogares y en hogares de otras personas.

Del universo encuestado el 43% se hace cargo de sus hermanos(as), el 22% tiene hijos e hijas y son principales cuidadores y referentes, un 28% es responsable del cuidado de adultos mayores.

Esto evidencia que la corresponsabilidad de las labores domésticas entre hombres y mujeres está muy lejos de ser una realidad, impactando fuertemente en el desarrollo personal y profesional de las mujeres.

Debido a que en el contexto de la actual pandemia las escuelas, los nidos o las instituciones de cuidado diurno tuvieron que cerrar, se ha incrementado notablemente el tiempo de dedicación que requieren al interior de los hogares, y les dificulta encontrar tiempo material para poder acceder a un empleo del que obtener ingresos.

“Estamos frente a una situación donde la mujer sigue siendo la principal responsable no solo de las tareas domésticas, sino también del cuidado de las personas dependientes en los hogares. Hemos pasado a ser cuidadoras a tiempo completo, maestras enfermeras, y además nos hacemos cargo de las tareas domésticas. Se requieren espacios de atención infantil diurno, centros de día para la tercera edad y garantizar el cuidado de las personas enfermas. Que el estado desarrolle, como ocurre en muchos países, políticas de cuidado con espacios y profesionales de calidad. Esto va a facilitar la inserción laboral y por lo tanto la autonomía económica de las mujeres, como un primer paso para su emancipación y para salir de situaciones de violencia” comenta María José Gómez, directora de la Fundación Forge.

Asimismo, un 79% de las encuestadas reveló que la mamá, abuela, tía o la prima son las encargadas de cuidar a las personas dependientes cada vez que salen a trabajar y solo un 18% optaría por llevar a sus hijos a una cuna de cuidado.

“La situación en pandemia no permite que las cunas o centro de cuidado puedan recibirlos porque estamos en estado de emergencia, pero gran parte de las mujeres que viven en zonas vulnerables en la ciudad, no tienen con quien dejar a cargo de sus hijos o adultos mayores, estas mujeres hoy no pueden obtener ingresos, aunque aparezca una oportunidad laboral”, agrega la directora de la Fundación Forge.

(Foto/@iStockphoto)

Conociendo la realidad que deben enfrentar muchas mujeres jóvenes en nuestro país, la Fundación Forge, realizará este 28 de agosto la entrega de becas gratuitas a más de 400 mujeres brindándoles la oportunidad de capacitarse e insertarse en un empleo formal.

Las jóvenes tendrán la oportunidad de capacitarse en habilidades blandas y técnicas como: logística y distribución, ventas y atención al cliente y servicios alimentarios.

Durante la entrega, se contará con la participación de Carolina Lizarraga, presidenta de la Comisión de la Mujer y Familia del Congreso de la República.

“Esto no sería posible sin el apoyo de la empresa privada como: Swiss Just, BID Lab, Solidarity Accor, Austral Group, Asociación Unacem, Atento, SAP, Scotiabank, Adidas, First People Consulting, Thani que juegan un rol fundamental para poder seguir cumpliendo la labor de apoyar a más jóvenes”, finaliza Gómez.