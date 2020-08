5 recomendaciones para realizar un viaje de manera segura [VIDEO]

Ahora que algunos vuelos nacionales y servicios de buses interprovinciales se han reanudado, los viajeros a bordo deben tomar medidas para proteger su integridad.

Esto incluye prevenir contagios de COVID-19 y resguardar sus pertenencias. Ambos objetivos pueden ser logrados si se tienen las debidas precauciones.

Hildebrando Castillo, especialista en seguridad de G4S Perú, recuerda que lo más importante para garantizar tu propia seguridad es la prevención. Con este concepto en mente, brinda las siguientes recomendaciones:

No olvides tus implementos de seguridad. Recuerda que la mascarilla y protector facial son obligatorios durante todo viaje. Ante cualquier imprevisto, lleva siempre otra mascarilla en tu equipaje de mano. En él, también incluye alcohol en gel para desinfectar tus manos y toallitas desinfectantes.

Mantén tu distancia. Los vehículos están operando sin completar su aforo para así respetar la distancia social. Pero, también depende de ti mantenerla en las estaciones, terminales o el aeropuerto. Evita también tocar superficies a menos que sea absolutamente necesario. En caso lo hayas hecho, desinfecta tus manos con alcohol.

(Foto/© GTRES)

Permanece atento. Si bien tú puedes estar en un viaje de ocio, la delincuencia no descansa. Sé discreto y no expongas tus pertenencias, como un celular caro, un smartwatch o joyas. Lo mejor es viajar solo con lo que realmente necesites y estar siempre atento a las personas a tu alrededor. Así, puedes detectar a un posible delincuente o a alguien que, por ejemplo, estornude, y alejarte. No hace falta que adoptes una actitud paranoica, pero es importante ser precavido.

Paga sin contacto. Evita utilizar efectivo en tus transacciones, ya sea en el aeropuerto, terminal o cualquier otro momento. Es preferible utilizar tarjetas, pues así evitas el contacto con billetes y monedas y será más complicado ser asaltado por malhechores. En caso lleves dinero en efectivo, evita ponerlo en el bolsillo trasero de tu pantalón. Siempre es preferible llevarlo en algún bolsillo que cuente con cierre.

Cuidado con tu equipaje. No es recomendable colocar objetos de valor en la maleta que viaja en la bodega. Si tienes que llevar una laptop, cámara o tablet, es preferible colocarla en tu equipaje de mano.

(Foto/pacozea)

Además, es recomendable que todo tu equipaje cuente con mecanismos de bloqueo como candados. Hoy existe gran variedad, así que es importante que busques en internet uno realmente seguro y confiable.