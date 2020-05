Recetas fáciles: ¡Tres calientitos para abrigarse un sábado en cuarentena!

Quién no ha pedido un delicioso calientito en un viaje a la sierra de nuestro país para abrigarse de las bajas temperaturas.

En muchas oportunidades como parte de los festejos pueblerinos y costumbres del lugar hemos compartido estas bebidas a base de pisco y hierbas tradicionales, sin embargo, cabe resaltar que los calientitos tienen muchas variantes y características dependiendo de la región.

En las siguientes líneas te contamos acerca de tres poderosos tragos que seguramente has disfrutado en algún viaje, y por si aún no lo has hecho, anímate a que te recargará los ánimos.

Té piteado

Esta deliciosa bebida es originaria de Arequipa, utilizado comúnmente por las familias de la ciudad blanca como digestivo luego del adobo, plato típico del lugar, sin embargo, cabe resaltar que el té piteado es fuertemente consumido en el Cusco, donde podrás encontrarlo desde carretillas hasta en exclusivos restaurantes. Tradicionalmente se prepara con tres tipos de hierbas, pisco, limón y jarabe de goma.

Calientito

También conocido como Naranjitas. Es el primero en nuestra lista por ser el más popular de estas bebidas tradicionales andinas, tiene su origen en Huancayo y el valle del Mantaro.

Para preparar este tradicional trago existen dos variantes, la primera es a base de té, canela, clavo, limón y una onza y media de pisco o caña, por otro lado, tenemos la preparación a base de fruta, para ello se mezcla un jugo de manzana, piña, maracuyá y un poco de naranja, o el jugo de membrillo con níspero y en cualquier caso se le añade el infaltable pisco o caña. Delicioso e infaltable en la fiesta de Santiago – Junín.

Chinguirito

Tradicional en las fiestas de los negritos en Huánuco pero también es reconocido en varios distritos aledaños a Áncash, cabe mencionar que esta bebida es también utilizada medicinalmente por su olor a eucalipto donde los lugareños lo emplean para las enfermedades bronquiales.

Para poder preparar este trago se requiere hervir escorzonera con wiru wiru, eucalipto, humanpinta y hierbas con su respectivo añadido de caña o pisco y limón.

¿Cómo preparar té piteado?

Mira esta receta y aprende paso a paso cómo preparar un delicioso té piteado.

