Día de la Madre: Tres desayunos saludables para sorprender a mamá [VIDEO]

¿Sin ideas para engreír a mamá, este domingo? Andy Falconi, chef instructor del instituto Inteci, revela 3 recetas nutritivas y fáciles de hacer para darle el mejor desayuno por su día. ¡Saca lápiz y papel!

Muffins de plátano receta

Una alternativa deliciosa para compartir con mamá, en su día.

¿Qué ingredientes se necesita para hacer muffins de plátano?

1 ½ tazas de harina.

1 taza de azúcar.

2 huevos.

½ taza de aceite de girasol.

3 plátanos.

1 cdta. de bicarbonato de sodio.

¿Cómo preparar muffins de plátano?

Utiliza un vaso de licuadora y coloca el azúcar, los huevos, el aceite y los plátanos. Licuar todo por 3 minutos.

Luego, agregar la harina y el bicarbonato de sodio, y vuelve a licuar por 2 minutos más.

Vuelca la preparación en un molde de budín, previamente enmantequillado y enharinado.

Espolvorea la superficie con un poco de azúcar.

Ahora, lleva tu preparación al horno, a 180 C., durante 40 minutos, aproximadamente. No olvides verificar que no se queme la parte superficial de tus muffins, mientras están en cocción.

Retira del horno y deja enfriar un poco, por 5 minutos.

Café dalgona

Empieza el segundo domingo de mayo con un café a todo dar.

Ingredientes para la capa de café batido:

1 cda. de café instantáneo.

1 cda. de azúcar granulada (si no tienes este producto, puedes usar azúcar rubia).

1 cda. de agua hervida.

1 a 3 cdas. de cacao en polvo o cocoa.

Para servir:

Vaso de leche con hielo, o taza de leche caliente.

¿Cómo preparar café dalgona?

Para la capa de café batido:

En un bowl, añade todos los ingredientes y utiliza un batidor de mano para remover, entre 10 a 15 minutos, hasta que notes que la mezcla esté espumosa. Si tienes un batidor eléctrico, la acción podría demandar 5 minutos menos.

Agrega el cacao y la cocoa, poco a poco. Remueve por 5 minutos, mientras pruebas si el sabor tiene la intensidad que a ti te gusta.

Para servir:

Presenta tu café dalgona sobre leche fría o caliente... ¡y listo!

Panqueques con frutos del bosque

Nutritivos, prácticos y deliciosos

¿Qué ingredientes se necesita para hacer panqueques?

240 gr. de harina sin preparar.

2 cdtas. de polvo de hornear.

100 gr. de azúcar.

1 cdta. de sal.

1 huevo

350 ml. de leche (puede ser de cualquier tipo).

½ dcta. de esencia de vainilla.

10 gr. de mantequilla sin sal.

Para la decoración:

2 dcta. de semillas de amapola (opcional).

1 limón (opcional).

100 gr. de arándanos frescos.

100 gr. de aguaymantos frescos.

50gr. de miel de abeja o chancaca.

Mermelada de fruta de la estación.

¿Cómo preparar panqueques saludables?

Licuar todos los ingredientes iniciales. Luego, incorpora la mezcla sobre un recipiente. Añade ¼ de la mezcla en una taza y fríe con aceite o mantequilla derretida, a fuego medio.

Cuando veas que toma color, voltea el panqueque para que siga la cocción. Cada lado debe cocinarse durante 3 minutos.

Incorpora tus panqueques en un plato y sirve con mermelada y miel de chancaca o de abeja. No olvides añadir los frutos del bosque, alrededor del plato y un poco de ralladura de limón, por si quieres dar una pizca de ácido.

Desayunos fáciles para el Día de la Madre

Si te quedaste con ganas de más, mira este vídeo y aprende tres desayunos para mamá fácil y rápido.