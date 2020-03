Cuarentena: ¡La verdadera fiesta empezó gracias a la nueva herramienta de Netflix!

¡Adiós soledad! Netflix se apiada de nosotras y nos regala su nueva herramientas que permitirá pasar una mejor cuarentena.

Se trata de se opción para ver películas entre amigos evitando el contacto físico. 'Netflix Party' nos brinda la opción de amanecernos de fiesta virtualmente viendo películas y series con nuestros amigos o familiares sin necesidad de reunirnos, como lo indica la alerta sanitaria de la mayoría de países.

Al momento más de 1 millón de suscriptores ya están disfrutando de esta modalidad de 'streaming' que te mantendrá conectada con aquellos seres queridos con quienes por temas de fuerza mayor ¡y necesaria! no podemos ver en estos momentos.

Recordemos que el aislamiento es la mejor manera de prevenir la propagación del Covid-19.

Ahora, los usuarios podrán comentar qué les parece la serie que ven entre ellos y ya no habrá excusas para romper las promesas de ver con otras personas los éxitos de Netflix. No hay que asustarse. Las discusiones se desarrollarán en un chat grupal, por lo que no afectará a aquellos que necesitan de silencio para disfrutar de sus cintas favoritas.

Así, todos los amigos y familiares que están lejos podrán valorar entre sí los nuevos estrenos de marzo de la plataforma como 'Élite', 'Desde mi cielo', 'Atrápame si puedes', 'Ozark', 'Velvet Colección' y 'Los Juegos del Hambre'. Lo mejor es que esta herramienta para acabar con el aburrimiento es totalmente gratis.

Su instalación es súper sencilla. Para ello solo deberás descargar de la web Netflixparty.com la extensión correspondiente y abrir la plataforma para ver una película.

Con la cinta en reproducción hay que pulsar el icono de Netflix Party (NP) que se pondrá en rojo y saldrá la función de 'Start Party'. El enlace generado de esta acción es el que hay que compartir con los amigos o familiares deseados para compartir ese momento. Este TikTok lo explica bien.

