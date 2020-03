Gelatina con flan y carlota: ¡El triple más popular de las calles limeñas!

¡Receta sencilla para preparar en casa! No necesitas ser una experta en la cocina para preparar este dulce, nosotras te enseñamos.

Un dulce que no tienen fecha de origen pero tampoco de caducidad. Este postre lleva entre nosotros desde tiempos inmemoriales y que promete seguir vigente para beneplácito de sus comensales.

En las siguientes líneas te vamos a enseñar a preparar un delicioso postre fácil y rápido. ¡Toma nota!

Ingredientes

Para la Gelatina

250 gr de gelatina de fresa para ser disuelto en 1.5 litro de agua.

3 tazas de agua hirviendo

3 tazas de agua fría.

Para el Flan

1 tarro de leche evaporada (400 ml) diluido con 600 ml de agua fría o en su defecto un litro de leche fresca.

166 gr. de flan de vainilla 8sobre) para ser disuelto en 1 litro de agua.

Para la Carlota

1 tarro de leche evaporada congelado desde la noche anterior

1 sobre de gelatina de fresa para ser disuelto en 1.5 litro

Vasos de 8 oz.

Preparación

Lo primero que haremos será preparar el flan. Para ello se requiere colocar en una olla un litro de leche y diluir con el flan.

Llevar a fuego medio y esperar que hierva cuidando y moviendo de vez en cuando. Dejar hervir por un minuto y apagar.

Luego servir en vasos hasta un poco menos de la mitad.

Refrigerar hasta que cuaje. No apurar el proceso, recuerda que si continuamos con el siguiente paso y el flan no está firme como debe ser, no nos va a quedará bien el postre.

Luego de unas 3 horas (o hasta que esté cuajado), será momento de preparar la gelatina de fresa.

Para ello hay que diluir la gelatina en 3 tazas de agua muy caliente. Usar el agua de la tetera que acaba de hervir. Luego revolver la mezcla con una cuchara hasta que la gelatina esté bien disuelta y uno no sienta granitos de azúcar en la mezcla.

Posteriormente, agregar 3 tazas con agua fría y mezclar bien.

Ahora bien, sacamos los flanes del refrigerador y utilizamos una jeringa (sin aguja) pues solo queremos usarlo como chisguete.

Llenamos la jeringa con gelatina liquida y colocamos la gelatina en el vaso de flan sin tocar el flan directamente, sino apuntando a las paredes del vaso y esperar que la gelatina caiga por las paredes. De esa manera evitamos que el líquido caiga con tanta fuerza que pueda romper el flan o se meta debajo del mismo. Luego refrigerar.

En este punto podemos decidir ya no hacer un triple de gelatina y quedarnos con una gelatina con flan. Vale. Y es muy rico.

Pero, hoy queremos comer carlota si o si. Entonces no debemos llenar todo el vaso, hay que dejar espacio para el mouse.

La gelatina se demorará en cuajar 3 horas más. No podemos saltar este paso.

Una vez que la gelatina haya cuajado, prepararemos la carlota.

Para ello requerimos congelar el tarro de leche desde la noche anterior.

Va a quedar como un bloque de hielo. Si tienes una licuadora potente, podrás continuar. De lo contrario, es recomendable esperar media hora, para que la leche se derrita un poco.

Ahora bien, para que quede rosadita vamos a usar gelatina de fresa. Tenemos que diluirlo con la mitad de agua que figura en las instrucciones.

Es decir, 1 1/2 taza de agua muy caliente. Remover bien y luego añadir 1 1/2 taza de agua fría.

A continuación, licuamos la leche casi congelada a máxima velocidad y se generará una espuma blanca y verán como la leche aumenta su volumen.

Mientras tanto añadimos la mezcla de gelatina que habíamos preparado y la agregamos con un chorrito en forma de hilo y continuo. Algo así como cuando hacemos mayonesa y estamos agregando el aceite.

Ahora tenemos que apurarnos e incorporar la carlota, pues ésta podría cuajar tan rápido en la misma licuadora.

Dato: Si eso pasara, hay que mezclar nuevamente la carlota con una cuchara y batir bien rápido y servir. La idea es que no nos gane.

¡Servir, refrigerar y disfrutar!

