El rosado que vas a querer comer ¡Espaguetis con salsa de beterragas!

Recetas sencillas y nutritivas que queremos compartirte para que además de disfrutar del sabor de los alimentos, aproveches sus grandes propiedades.

La betarraga (remolacha o betabel) es un vegetal que además de ser muy sabroso aporta gran cantidad de nutrientes como vitaminas, minerales, potasio, ácido fólico, calcio, fósforo, sodio, magnesio y cobre. Se puede comer cocida o cruda y siempre será un manjar.

Beneficios de la betarraga para niños

Una de sus propiedades para los bebés es la capacidad de proteger el sistema inmune. La remolacha, al ser rica en en vitamina C, fibra y minerales, es ideal para prevenir infecciones. Además, las hojas de remolacha también son muy beneficiosas, porque estimulan la producción de anticuerpos en el organismo.

En las siguientes líneas te vamos a enseñar a preparar un delicioso y práctico platillo para que compartas con tus seres queridos. ¡Toma nota!

Porciones

4-5 porciones

Ingredientes

500 g de espaguetis

1 vaso del agua de la cocción de la pasta

250 g de beterragas cocidas

1 ajo pequeño

12 nueces

2 cucharadas de tomate concentrado o pasta de tomate

2 cucharadas de queso en polvo

4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra (AOVE)

1/2 cucharadita de sal y pimienta negra al gusto

Una pizca de ají en polvo (opcional)

Para acompañar: nueces, rúcula, queso en polvo y AOVE

Preparación

1. Parte en trocitos la beterragas cocidas y ponla en el vaso de la licuadora o batidora. Tritura un poco para hacer más pequeñitos los trozos de beterragas.



2. Añade el ajo, las nueces, la pasta de tomate, el queso en polvo, el aceite de oliva, la sal, la pimienta y un poquito de picante si te gusta. Tritura bien hasta formar una pasta. No hace falta que quede totalmente homogéneo, si quedan trocitos no pasa nada (mira la foto para ver cómo lo dejé yo).



3. Prueba para rectificar de sal o de cualquier otro ingrediente que te guste. Reserva hasta su uso (si no lo gastas todo de una vez, puedes congelarlo sin problemas).

